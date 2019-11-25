Son Dakika Haberleri: Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
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Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı

6 saat önce

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın tutuklu kızı Aişe Şatır'ın sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine savcılığa şikayette bulunuldu.

Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı, System.String[]

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın tutuklu kızı Aişe Şatır'ın sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine savcılığa şikayette bulunuldu.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, savunma heyeti, Aişe Şatır'ın kaldığı tutukevindeki şartların kötü olması nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek bu konu hakkında savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Başsavcı Hamade es-Savi, şikayet dilekçesini soruşturma açılması için Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığına iletti.

Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığı, şikayetin ardından Şatır'ın sağlık durumuyla ilgili dosyayı talep etti ve doktorunu ifade vermeye çağırdı.

Geçen hafta ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri, Şatır'ın sağlık durumunun kötüye gittiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Aişe Şatır'ın da aralarında bulunduğu 7'si kadın toplam 9 kişi, 1 Kasım 2018'de gözaltına alınmıştı.

Müslüman Kardeşler, Hayrat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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