Mısır'da tutuklu bulunan muhalif gazeteci yazar Mecdi Hüseyin serbest bırakıldı - Son Dakika

Mısır'da tutuklu bulunan muhalif gazeteci yazar Mecdi Hüseyin'in (69) serbest bırakıldığı belirtildi.

Mısır Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziya Raşvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan Hüseyin'in serbest bırakıldığını ve ailesinin yanında olduğunu kaydetti.

Hüseyin'in bırakılması konusunda savcılığa, yetkili adli makamlara ve tüm ilgili organlara teşekkürlerini ileten Raşvan, "Haklarında ihtiyati hapis cezası verilen diğer gazetecilerin de serbest bırakılmasını ve ramazan ayını aileleriyle geçirmelerini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel medyada, Mecdi Hüseyin'in hakkında verilen kararın sona ermesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Son bir ayda serbest bırakılan 7. gazeteci

Mısır makamlarının son bir ayda serbest bıraktığı gazeteci sayısının 7'ye çıktığı belirtildi.

Mısırlı eski siyasetçi Ahmed Hüseyin'in oğlu olan Hüseyin Mecdi, bir dönem yayın yapmış önde gelen muhalif gazetelerden "Eş-Şaab"ın genel yayın yönetmenliği görevini yerine getirmişti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hüseyin, 2014 yılının temmuz ayında "yalan haber yayma" suçlamasıyla tutuklanmış, yaklaşık iki yıllık ihtiyati tutukluluk süresinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra "ülkenin ulusal birliğine ve toplumsal barışına zarar veren aşırılıkçı fikirleri provoke etme" suçlamasıyla gıyabi şekilde hakkında 8 yıl hapis cezası verilen Hüseyin Mart 2016'da hazır bulunduğu davada 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hüseyin'in cezası 3 ay sonra hafifletilerek 5 yıla düşürülmüştü.