Mısır havayolu şirketi "Egypt Air"in resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkeye giriş için uygulanan tüm sağlık kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

PCR Testi, Twitter, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır'da ülkeye girişte şart koşulan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.