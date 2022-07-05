Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı

05.07.2022 18:22
Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısının başkent Kahire'de başladığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısının başkent Kahire'de başladığı bildirildi.

Ulusal Diyalog için oluşturulan sosyal medya hesabı Facebook üzerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, Sisi'nin çağrıda bulunduğu diyalog sürecinin ilk toplantısının başladığı ifade edildi.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti Üyesi Talat Abdulkavi toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının diyaloğu başlatmak ve odak noktalarını belirlemek için temel oluşturacağını söyledi.

Ulusal Diyalog Koordinatörü Dıya Raşvan pazar günü yaptığı açıklamada, ulusal diyalog toplantılarının Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti düzeyinde bugün başlayacağını duyurmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan 72 saat sonra, aralarında aktivist ve siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Nisan ayında başlayan tutukluların serbest bırakılması süreci, muhalif eski İstiklal Partisi Genel Sekreteri Mecdi Karkar, siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin, yolsuzluk karşıtı kampanyalarıyla tanınan muhalif Yahya Hüseyin Abdulhadi'nin yanı sıra aktivist Şerif er-Rubi ve Sabbahi'ye yakınlığıyla bilinen Hüssam Muennes'in de aralarında yer aldığı önde gelen muhalif isimleri de kapsamıştı.

Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti de 26 Haziran'da Raşvan liderliğinde yapılan istişarelerin ardından kuruldu. Muhalifler ve nispeten bağımsız isimlerin de yer aldığı heyet, 19 kişiden oluşuyor.

Sisi dün de ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söylemişti. Yerel medya, Cumhurbaşkanı'nın "grup" ifadesiyle İhvan'a işaret ettiğini yazmıştı.

YORUMLAR
500
Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:56 Manisa'da 'Tırnakçılık' yoluyla marketi soyan kadınlar iş yerini 550 TL zarara uğrattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 18:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement