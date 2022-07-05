Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısının başkent Kahire'de başladığı bildirildi.

Ulusal Diyalog için oluşturulan sosyal medya hesabı Facebook üzerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, Sisi'nin çağrıda bulunduğu diyalog sürecinin ilk toplantısının başladığı ifade edildi.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti Üyesi Talat Abdulkavi toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının diyaloğu başlatmak ve odak noktalarını belirlemek için temel oluşturacağını söyledi.

Ulusal Diyalog Koordinatörü Dıya Raşvan pazar günü yaptığı açıklamada, ulusal diyalog toplantılarının Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti düzeyinde bugün başlayacağını duyurmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan 72 saat sonra, aralarında aktivist ve siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Nisan ayında başlayan tutukluların serbest bırakılması süreci, muhalif eski İstiklal Partisi Genel Sekreteri Mecdi Karkar, siyasi muhalif Muhammed Muhyiddin, yolsuzluk karşıtı kampanyalarıyla tanınan muhalif Yahya Hüseyin Abdulhadi'nin yanı sıra aktivist Şerif er-Rubi ve Sabbahi'ye yakınlığıyla bilinen Hüssam Muennes'in de aralarında yer aldığı önde gelen muhalif isimleri de kapsamıştı.

Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti de 26 Haziran'da Raşvan liderliğinde yapılan istişarelerin ardından kuruldu. Muhalifler ve nispeten bağımsız isimlerin de yer aldığı heyet, 19 kişiden oluşuyor.

Sisi dün de ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söylemişti. Yerel medya, Cumhurbaşkanı'nın "grup" ifadesiyle İhvan'a işaret ettiğini yazmıştı.