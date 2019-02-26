Mısır'da Uluslararası Toplantıların Düzenlenebilmesi Üzüntü Verici"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır'daki idamlara ilişkin, "Mısır'da bu idamlar yaşanırken aynı zamanda uluslararası toplantıların düzenlenebildiğini, oralarda hiç bu konular yokmuş gibi davranılabildiğini görüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır'daki idamlara ilişkin, "Mısır'da bu idamlar yaşanırken aynı zamanda uluslararası toplantıların düzenlenebildiğini, oralarda hiç bu konular yokmuş gibi davranılabildiğini görüyoruz. Bu da ayrıca üzüntü verici." dedi.



Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ile kentteki bir tesiste basın toplantısı düzenledi.



Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yılmaz, bir gazetecinin "Şu anda Mısır'da bir insanlık dramı yaşanıyor, gencecik insanlar idam ediliyor, bu konuyu değerlendirebilir misiniz?" şeklindeki soruya, "Mısır'da yaşananları üzüntü ile takip ediyoruz. Genç insanlar idam cezasıyla cezalandırıldı ve o yürek burkan sahneleri hep birlikte izliyoruz, dünya da izliyor maalesef. Dünyada bu konularda yeterli tepkiyi göremiyoruz." karşılığını verdi.



Türkiye'de en küçük bir şey olduğunda ayağa kalkan bir takım çevrelerin bu konularda suskun olduklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:



"Mısır'da bu idamlar yaşanırken aynı zamanda uluslararası toplantılar düzenlenebildiğini, oralarda hiç bu konular yokmuş gibi davranılabildiğini görüyoruz. Bu da ayrıca üzüntü verici. Biz Mısır halkının yanındayız. Mısır halkı bizim kardeşimiz, aynı değerleri ve medeniyeti paylaştığımız bir toplum. Mısır halkının bu acılardan ve sıkıntılardan biran önce kurtulmasını temenni ediyoruz. Türkiye'de geçmişte benzer süreçleri yaşadı. İşte 12 Eylül'den sonra yaşanan idamları hepimiz biliyoruz. Zaman içinde Türkiye çok şükür o süreçleri, vesayetçi anlayışları aştı. Gençleri kurban eden o vesayetçi, demokrasiden uzak yapılanmalardan kurtulmuş olduk. Temenni ederiz ki Mısır halkı da bu ortamlardan, siyasi şartlardan çıksın daha özgür ve müreffeh düzene kavuşsun."



Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da yaşananlar konusunda açık ve net tavrını ortaya koyduğunu, dünyadaki insan hakları örgütlerinden, uluslararası kuruluşlar ile güçlü ülkelerden de seslerini yükseltmeleri temennisinde bulundu.



"Bingöl'de Cumhur İttifakı yok"



"Ülke genelinde Cumhur İttifakı söz konusu. Bingöl'de niye yok, bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu konuda genel merkezler çalışma yapıyor." diyen Yılmaz, ihtiyaç duyulan yerlerde ittifakların yapıldığını aktardı. Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu konularda genel merkezler çalışma yapıyorlar. İhtiyaç gördüklerinde, tabloya bakıyorlar, anketlere, değişik çalışmalara, değerlendirmelere bakarak böyle bir ihtiyaç varsa bu yönde bir çalışma yapıyorlar. Bu ihtiyacı görmezlerse bu çalışma yapılmıyor. Bu konu bizimle ilgili değil, genel merkezlerin tavrıyla ilgili. Seçim ittifakı olmasa da Cumhur İttifakı geniş bir kavram. Bu süreçte bir taraftan partilerde bir rekabet söz konusu olabilir ama bir taraftan da bu sürecin nezaket içerisinde geçmesini bekliyoruz."

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