MİNUFİYE, 17 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Minufiye vilayetinde üzüm hasat edenler görülüyor, 16 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Mısır, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Mısır'da Üzüm Hasadı - Son Dakika
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