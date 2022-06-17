Mısır'da Üzüm Hasadı - Son Dakika
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Mısır'da Üzüm Hasadı

17.06.2022 17:01
Mısır'da Üzüm Hasadı

MİNUFİYE, 17 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Minufiye vilayetinde üzüm hasat edenler görülüyor, 16 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

MİNUFİYE, 17 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Minufiye vilayetinde üzüm hasat edenler görülüyor, 16 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Üzüm Hasadı - Son Dakika

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