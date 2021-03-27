Mısır'da yaşanan tren kazasına ait anlar kamerada! - Son Dakika

Mısır'da yaşanan tren kazasına ait anlar kamerada!
27.03.2021 10:02
Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mısır'ın güneyinde başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde dün iki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kazaya ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tren istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı anlar görüldü. Sağlık Bakanlığı, 36 ambulansın kaza alanına gönderildiğini açıklayarak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.
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