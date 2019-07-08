Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek
1 saat önce
Mısır Meclisi, hükümet tarafından sunulan ve ülkede yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını prensipte onayladı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:32
Meclisi, hükümet tarafından sunulan ve ülkede yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını prensipte onayladı.
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