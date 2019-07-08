Son Dakika Haberleri: Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek
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Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek

1 saat önce

Mısır Meclisi, hükümet tarafından sunulan ve ülkede yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını prensipte onayladı.

Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek, System.String[]
Mısır Meclisi, hükümet tarafından sunulan ve ülkede yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını prensipte onayladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:32 
Hükümet, Mısır, Ekonomi
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