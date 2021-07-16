Mısır'da yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir yolcu otobüsünde yangın çıkması sonucu otobüs alev topuna döndü.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde 15 Mayıs Cezaevi önündeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, kısa sürede yangına teslim olan otobüs alev topuna döndü. Olay yerine 3 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)