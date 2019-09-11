- Mısır'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 10 ölü

KAHİRE - Mısır'da bir yolcu minibüsünün 15 metre yükseklikteki köprüden düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mısır başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde bir yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki Saft el-labn köprüsünden düştü. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olaydan hemen sonra açıklamada bulunan Mısır Sağlık Bakanı Danışmanı ve Sözcüsü Khaled Mujahid olay yerine, 7 ambulansın sevk edildiği belirterek yaralıların ve ölülerin Bulaq Dakrour Genel Hastanesine kaldırıldığı açıkladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.