Mısır'da yüzlerce yıldır gizemini koruyan Giza piramitleri ilgi odağı olmayı sürdürüyor

Mısır'ın Giza kentindeki Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri yerli ve yabancı turistlerin yıllardır uğrak noktası olma özelliğini taşıyor.

Mısır Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yüzlerce yıllık Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri, 4. Firavun Hanedanlığı (MÖ 3494- MÖ 2613) döneminde yaşayan krallar için mezarlık olarak inşa edildi.

İsimlerini dönemin krallarından alan piramitler, en büyüğü Keops (Kral Khufu), ortanca piramit Kefren (Kral Khafre) ve küçük piramit Mikerinos (Kral Mnkaure) olmak üzere baba, oğul ve torun mezarı olarak aynı bölgede yer alıyor.

Yapımının ardından 3 bin 800 yıl boyunca dünya genelinde "en yüksek yapı" rekorunu koruyan Keops, 230 metre genişliğinde ve 147 metre uzunluğunda ancak zamanla yıpranmasından dolayı yaklaşık 10 metre kısalmış durumda.

Keops piramidi, Mısır'da bulunan piramitlerin arasında en büyük ve en eski piramit olarak kabul ediliyor.

Üç büyük piramidin etrafında hanedanlık fertleri için yapılmış küçük piramitler de bulunuyor

Baba, oğul ve torun için yapılan yüzlerce yıllık piramitlerin etrafında kraliçelerin ve ailenin geri kalan fertlerinin de mumyalanarak gömülmesi için küçük piramitler yer alıyor.

Ayrıca, Antik Mısır'da kutsal olarak kabul edilen Firavun ve hanedanlığı için inşa edilen mezarlıkların (piramitler) çevresinde cenaze törenleri ve ayinler düzenlenmesi için yapılmış iki tapınak da mevcut.

Öldükten sonra tekrar dirilme inancının hakim olduğu antik Mısır'da krallar, öldükten sonra vücutlarının çürümemesi için mumyalanıp, şahsi ziynet eşyalarıyla gömülürdü.

Ölümlerinin üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen kralların vücutlarının çürümesini engelleyen mumyalama işlemi ise sırrını korumaya devam ediyor.

Keops piramidinin yapımı yaklaşık 20 yıl sürdü

20. yüzyılın başlarına kadar dünyanın en yüksek yapısı olma özelliğini koruyan Keops piramidinin yapımının yaklaşık 20 yıl sürdüğü tahmin ediliyor.

4. Firavun Hanedanlığına mensup Kral Khufu'nun kendisi için yaptırdığı Keops piramidi, her biri binlerce kilo ağırlığında kireç taşlarından inşa edildi.

Keops piramidinin içindeki kralın mezar odası ise Mısır'ın Asvan kentinden getirildiği tahmin edilen granit taşlarından yapıldı.

Yaz aylarında içi serin, kış mevsimin de ise sıcak olan piramitlerin o dönem kısıtlı imkanlara rağmen nasıl inşa edildiğine dair birçok teori ortaya atılmışsa da piramitler gerçek sırrını korumayı sürdürüyor.

Keops piramidi ayrıca Dünyanın Yedi Harikası arasında en eski yapı olarak öne çıkıyor.