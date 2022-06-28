Mısır'da yüzlerce yıllık el yapımı kilim geleneği sürüyor - Son Dakika
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Mısır'da yüzlerce yıllık el yapımı kilim geleneği sürüyor

28.06.2022 11:06
Mısır'da yüzlerce yıllık el yapımı kilim geleneği sürüyor

Dünyanın en eski medeniyetleri arasında yer alan Mısır'da yüzlerce yıldır devam eden elle kilim dokuma zanaatı günümüzde de yaşatılıyor.

Dünyanın en eski medeniyetleri arasında yer alan Mısır'da yüzlerce yıldır devam eden elle kilim dokuma zanaatı günümüzde de yaşatılıyor.

Mısır'ın çeşitli kentlerindeki kilim dokuma kurslarında eğitim alan ev hanımları, geleneksel dokuma tezgahlarında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

AA muhabirine konuşan Müne Muhammed, yaklaşık iki yıl önce kilim dokumayı öğrendiğini söyledi.

Kilim dokuyarak elde ettiği kazançla hem ailesine destek sağladığını hem de kendi çeyizini hazırladığını ifade eden Muhammed, "Kilimlerin yapımı, tasarımı ve büyüklüğüne göre günlerce bazen haftalarca sürebiliyor. Ben de ayda ortalama 2-3 kilim bitiriyorum." dedi.

"Mısır'da kilim dokuma sanatı yüzlerce yıl öncesine dayanıyor"

Mısırlı genç kadın, günümüzde birçok kilim fabrikasında gelişmiş teknolojiyle üretim yapıldığını, bundan dolayı zamanla el emeği ile üretilen kilimlerin azaldığını aktardı.

Muhammed, "Mısır'da kilim dokuma sanatı yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Biz aslında bu işi yaparak geçmişten günümüze gelen, atalarımızdan bize kalan bir el sanatını, kilim dokuma mirasını da yaşatmış oluyoruz." diye konuştu.

İşini severek yaptığını vurgulayan Muhammed, arkadaşlarıyla gün boyu güzel vakit geçirdiğini ve bu işin birçok kadına da ekmek kapısı olduğunu söyledi.

"Kilim dokuyarak üç yetim çocuğumu okutmaya çalışıyorum"

Kilim dokuyarak geçimini sağlayan bir başka Mısırlı ise Ummu Yusuf.

Üç çocuk annesi Ummu Yusuf, "Yıllar önce eşimi kaybettim. Eşim öldükten sonra yetim kalan üç çocuğumu okutmak ve onları kimseye muhtaç etmemek için bu mesleği yapmaya karar verdim. Yani anlayacağınız kilim dokuyarak üç yetim çocuğumu okutmaya çalışıyorum." dedi.

Ummu Yusuf, kilim dokumaktan asla sıkılmadığını hatta ilerde imkan olursa kendi köyünde de gençlerin bu zanaatı öğrenmeleri için bir kilim dokuma merkezi açmayı arzuladığını dile getirdi.

Mısırlı kadın, bu mesleği kendisi için çok güzel bir rızık kapısı olarak gördüğünü, çocuklarının da kendisine destek olmak çalışmak istediklerini ancak eğitimlerini tamamlamaları için bu teklifi reddettiğini belirtti.

Mısır kilimleri, uluslararası piyasada Hindistan ve İran ile yarışıyor

Mısır'ın Feyyum kentinde yer alan Dar es-Selam köyündeki kilim dokuma işletmesinin müdürü Enver Ebu Zayid de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde dokunan kilimlerin uluslararası el yapımı kilim piyasasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Zayid, "Mısır'da üretilen el yapımı kilimlerin hem fiyatı açısından hem de cezbedici tasarımlarıyla başta İran olmak üzere uluslararası piyasada Hindistan ve İran'a rakip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mısırlı yetkili, kilimlerin son halini almadan önce çeşitli aşamalardan geçtiğini, tamamen el emeğiyle verilen muazzam bir çaba sonucu kilimlerin örüldüğünü ifade etti.

Kilimin türüne ve tasarımına göre metrekare fiyatının 1200-3000 cüneyh (yaklaşık 64-160 dolar) arasında değiştiğini belirten Zayid, işletmelerinde çalışmak isteyen kadınlara yaklaşık 4 aylık kilim örme kursu verdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mısır, India, İran, Güncel, Son Dakika

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