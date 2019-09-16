Son Dakika Haberleri: Mısır'da yüzyıllardır yaşatılan kızgın havluyla masaj geleneği
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Mısır'da yüzyıllardır yaşatılan kızgın havluyla masaj geleneği

40 dakika önce

Yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan bir gelenek kızgın havluyla masaj.Mısırlı masör Abdel Rehim Saeid, Garbiya ilindeki saunasında bu geleneği yaşatanlardan biri.

Yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan bir gelenek kızgın havluyla masaj.

Mısırlı masör Abdel Rehim Saeid, Garbiya ilindeki saunasında bu geleneği yaşatanlardan biri.

Mısır'da yüzyıllardır yaşatılan kızgın havluyla masaj geleneği

Garbiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:27 
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