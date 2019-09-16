Mısır'da yüzyıllardır yaşatılan kızgın havluyla masaj geleneği
40 dakika önce
Yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan bir gelenek kızgın havluyla masaj.Mısırlı masör Abdel Rehim Saeid, Garbiya ilindeki saunasında bu geleneği yaşatanlardan biri.
Yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan bir gelenek kızgın havluyla masaj.
Mısırlı masör Abdel Rehim Saeid, Garbiya ilindeki saunasında bu geleneği yaşatanlardan biri.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:27
Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu Eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adını Louvre Müzesi piramidine yazdılar NBA şampiyonu Toronto Raptors, taraftarlar için logolu başörtüsü çıkarttı