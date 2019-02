Mısır'daki 9 İdama Tepki

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Diyarbakır, Bingöl ve Siirt'te düzenlenen gösteri ile tepki gösterildi.

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Diyarbakır, Bingöl ve Siirt'te düzenlenen gösteri ile tepki gösterildi.



Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesince organize edilen etkinlikte, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de Mısır'da idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde yapılan protesto gösterisinde, idam edilen 9 gencin fotoğrafı taşındı. "Mısır'da idam sehpasına korkusuzca yürüyen 9 kardeşimizin şehadetini tebrik ediyoruz", "ABD kuklası Sisi iş birlikçilerine lanet olsun", "Sisi döktüğü Müslüman kanında boğulacak" yazılı pankartların taşındığı gösteride, "Katil Sisi, katil Amerika" şeklinde Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıldı.



Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Beber, yaptığı açıklamada, yine Mısır'dan şehadet haberleri geldiğini, bunun İslam ümmetini hüzne boğduğunu söyledi.



Beber, "İslami mücadelenin tarihi serüveninde önemli bir yere sahip olan Mısır'da yaşananlar, küresel küfrün ümmeti nasıl muhasara altına aldığına şahitlik ediyor. Ümmet, parçalanmışlık halinin nelere mal olduğunu yine acı bir şekilde tecrübe ediyor. Sen ben kavgasının bizleri nasıl da tükettiğine, güçsüz ve zayıf düşürdüğüne, zalimi nasıl da pervasız hale getirdiğine tanıklık ediyor." dedi.



Darbeyle iktidarı işgal eden Sisi'nin tıpkı selefleri gibi acımasızca İslam'ın bugününü ve yarınını hedef alarak Müslümanları katlettiğini kaydeden Beber, şunları belirtti:



"Siyonizmin ve emperyalist ABD'nin üst akıl olarak yönlendirdiği İslam coğrafyasındaki kukla rejimlerin her gün yeni bir cinayet, katliamla küresel küfrün siyasi ve ekonomik işgaline karşı direnen İslam gençliğini hedef alması tepkisiz kalınacak bir hadise değildir. Bu vahşete en yüksek perdeden tepki göstermek tüm Müslümanların itikadi mesuliyeti, asli vazifesidir. Köleleşmeyen, esir olmayan, hür irade sahibi tüm İslam ülkelerinin devlet başkanları, idarecileri zalim Sisi ve onun gibilerin zulmünü durdurmak için harekete geçmelidir. Masumların kanını döken Sisi ve avenesinden hesap sorulmalıdır."



Beber, Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Mısır'da ve Müslümanların baskı ve zulüm altında inlediği her yerde akan kanın durmasını, zulmün ve işgallerin sonlanmasını, tüm Müslümanların ittifakına, ittihadına vesile olacak sebepler yaratmasını dilediklerini sözlerine ekledi.



Bingöl



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bingöl Şubesi de Mısır'da İhvan üyesi 9 kişinin idam edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.



Genç Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan dernek üyeleri, Mısır hükümeti aleyhine slogan atarak, idamları protesto etti.



ADG Bingöl Şube Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Tiryaki, grup adına yaptığı açıklamada, 2015'te Mısır'ın başkenti Kahire'de bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan İhvan üyesi 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirtti.



Mısır mahkemeleri tarafından verilen kararların siyasi olduğunu aktaran Tiryaki, "İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri yöneticilerinin ses çıkarmamasıdır. Mısır da zulümler bir an önce dinmeli. Başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.



Siirt



Siirt Üniversitesi Camisi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça 4 dilde kitlesel basın açıklaması yapıldı.



Grup adına açıklama yapan Taha Eren, en büyük zulmün, bir insanı haksız yere öldürmek olduğunu söyledi.



Eren, "Kur'an-ı Kerim haksız yere birinin öldürülmesini bütün insanlığın öldürülmesi gibi görmektedir. Darbeci Sisi yönetimi, bu günahsız ve masum gençleri idam ederek, Allah'ın sınırlarını aşmış ayrıca bütün insan hakları sözleşmelerini de çiğnemiştir." dedi.



Mazlumların yanında olmak için etkinliği düzenlendiklerini ifade eden Eren, "Diriyiz, ayaktayız ve hazırız. Allah'tan bu kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etmesini diliyor, bu işin faillerine de lanet ediyoruz. Allah Müslümanların yaşadığı toprakları zalimlere karşı muhafaza etsin. Dost olarak Allah yeter. O ne güzel vekildir." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve öğretim görevlileri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

