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Mısır'daki "Arap kabileleri at yarışında" kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı - Son Dakika

Mısır'daki "Arap kabileleri at yarışında" kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı

20.12.2021 14:57

FERDİ BAYAT Mısır'da kabileler arasında kültür, töre ve dostlukları pekiştirmek adına her yıl düzenlenen geleneksel at yarışlarında bu sene 12 yaşındaki Gazi Ebu Meşhur'un jokeyliğini yaptığı at birinci geldi.

FERDİ BAYAT Mısır'da kabileler arasında kültür, töre ve dostlukları pekiştirmek adına her yıl düzenlenen geleneksel at yarışlarında bu sene 12 yaşındaki Gazi Ebu Meşhur'un jokeyliğini yaptığı at birinci geldi.

Mısır'ın Şarkiyye kentinde düzenlenen at yarışına, ülkenin çeşitli kentlerinden Arap kabileler katılım gösterdi.

At yarışının düzenleneceği günün gecesinde ise cins atlar, kurulan bedevi çadırlarının önünde dans ederek hünerlerini sergiledi.

Yüzlerce yıllık kadim bir kültüre sahip bedevilerin geleneksel çadırlarında bir araya gelen konuklar, ikram edilen özel çaylar eşliğinde sohbet ederek çeşitli şarkılar söyledi.

"6 yaşımdan beri binicilik eğitimi alıyorum"

Arap kabilelerin en cins ve en göz alıcı atlarıyla katıldığı 4 turdan oluşan Şarkıyye'deki yarışlar nefes kesti.

Birbirinden yetenekli binicilerin yer aldığı bu yılki yarışlarda, 12 yaşındaki Gazi Ebu Meşhur'un jokeyliğini yaptığı at birinci geldi.

Bu yılki kupayı kaldıran küçük binici, "Ben 12 yaşındayım. 6 yaşımdan beri binicilik eğitimi alıyorum. Bu yılki at yarışına katıldım ve çok şükür yarışı birincilikle bitirdim." dedi.

Mısır'da yüzyıllara dayanan bir gelenek

Kendisi de eskiden usta bir binici olan jüri üyesi Hüsam Rustum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "At yarışları ve at biniciliği, Mısır'da yüzyıllar öncesine dayanan çok eski bir kültür. Mısır'da 14. ve 15. yüzyıllarda her hafta cuma namazından sonra biniciler tarafından atlarıyla çeşitli gösteriler düzenlenirdi." dedi.

Bu yılki at yarışının güzel ve sorunsuz şekilde tamamlandığını aktaran Rustum, kabilelerin kendi imkanlarıyla düzenledikleri bu at yarışına gösterilen katılım ve ilgiden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

At binmenin kişinin karakter gelişimine olumlu etkileri var

Rustum, at binmenin kişinin karakter gelişimine olumlu etkileri olduğuna işaret ederek, her gencin muhakkak biniciliği öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede daha fazla at çiftliği kurulmasını arzu ettiğini söyleyen Rustum, bu sporun teşvik edilmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"Bu işe ilk olarak sadece 10 atla başladık"

Her yıl Mısır'ın farklı kentlerinde düzenlenen at yarışlarına, zaman zaman Körfez ülkelerindeki kabilelerden de katılım oluyor. At yarışları tamamen bölgedeki kabilelerin sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Bu yılki at yarışını organize eden Ahmed el-Mutayri, "Bu işe ilk olarak sadece 10 atla başladık. Zamanla at sayının artmasıyla daha başarılı yarışlar düzenlemeye başladık. Yarışa katılan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Yarışın organizatörlerinden İbrahim Ebu Heddac ise yarışın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve bunun son olmayacağını kaydetti.

Bedevi kültüründe at yetiştiriciliği ve binicilik

Geçmişte göçebe olan Sahra Çölü'nün Atlas Okyanusu kıyısından Batı Çölü, Sina Yarımadası ve Necef Çölü üzerinden Arap Çölü'ne kadar uzanan bölgede yaşayan Arap kabileler "bedeviler" olarak biliniyor.

Bedeviler, yaşamlarını genellikle göçebe olarak sürdürüyor. Temel geçimlerini hayvancılıktan sağlayan Bedeviler, çöl bölgelerinde konaklamayı tercih ediyor.

Çölde pusula olmaksızın yön bulma noktasındaki maharetleriyle ünlü olan bedeviler, at yetiştiriciliği ve biniciliğine büyük önem veriyor.

At yarışını izlemeye gelen konukların ağırlanması için çölde çadırlar kuruluyor. Gelen misafirlere genellikle bedevi çayı ve nargile ikram ediliyor. Bedeviler ayrıca, konuklara tepside pilav üstü et ve lavaş ekmek ikram ediyor.

Mısır'daki Arap kabileleri at yarışında kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı
Mısır'daki Arap kabileleri at yarışında kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı
Mısır'daki Arap kabileleri at yarışında kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı
Mısır'daki Arap kabileleri at yarışında kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı

Mısır, Gazi, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'daki 'Arap kabileleri at yarışında' kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'daki "Arap kabileleri at yarışında" kupayı 12 yaşındaki jokey kaldırdı - Son Dakika
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