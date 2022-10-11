Mısır'daki El Ezher Kurumu fanatik Yahudilerin Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasını kınadı

Mısır'daki El Ezher Kurumu, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı Kur'an-ı Kerim nüshalarının fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından çöpe atılıp yakılmasını şiddetle kınadı.

El Ezher, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinde radikal Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığına sert tepki gösterdi.

Yahudi yerleşimcilerin söz konusu eylemiyle siyonizmin, uluslararası toplumun "kabul edilemez suskunluğu" gölgesinde sürdürdüğü "barbarlığı, terörü ve nefret dolu ırkçılığını" gözler önüne serdiği kaydedilen açıklamada, "Ezher, siyonist yapıdan bazı radikal teröristlerin Filistin'in El Halil kentinde Kur'an-ı Kerim'i parçalamaları ve yakmalarını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kur'an-ı Kerim'in, "kindar seviyesizlerin" saldırılarına rağmen insanlığın hidayet vesilesi kutsal bir kitap olarak hak ve güzel değerleriyle yüce kalacağına vurgu yapılan açıklamada, "Filistinli masumların kanlarını dökmekle ellerini kirleten karanlık bir sicile sahip hastalıklı ruhlu radikal Yahudi yerleşimcilerin söz konusu eylemi nefret kaynaklı bir tasarruf" olarak nitelendirildi.

Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından korunacağı ve dünya var oldukça varlığını sürdüreceği, insanlık ve medeniyet düşmanlarının ise yok olacakları ifade edilen açıklamada, siyonistlerin işlediği bu suçlarla kin ve nefret duygularını beslemenin yanı sıra tüm uluslararası sözleşmeleri hiçe saydığı hatırlatıldı.

Bu suçlara karşı Arap ve Müslümanların birlik olmalarının kaçınılmazlığına dikkati çeken El Ezher Kurumu, Müslüman ve Araplara, kutsallarına saldıranlara karşı aşılmaz bir güç olmaları çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Sukot Bayramı dolayısıyla El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki Kaytun Camisi'nin dibinde çadır kuran Yahudi yerleşimciler, bazı Kur'an-ı Kerim nüshalarını parçalayarak çöpe atmış ve yakmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu El Halil kenti 1997'de İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan ikinci bir anlaşmayla H1 ve H2 olarak iki bölüme ayrılmıştı. Filistin yönetimi H1'in sivil yönetimi ve güvenliğini devralmıştı. İsrail ordusu da 500'den fazla Yahudi yerleşimci, 35 bin kadar Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinin güvenliğini üstlenmişti. El Halil'deki Filistinli nüfusun yoğunlukta olduğu Eski Şehir, H2 bölgesinde kalmıştı.

El Halil'de yaşayan Filistinliler sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor. İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.