Mısır'daki Ezher Kurumu: Mescid-i Aksa yangınının hatırası, Siyonistlerin terörüne tanıktır - Son Dakika

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Mescid-i Aksa'daki yangın hatırasının, Siyonistlerin işlediği terör ve iğrenç suçlarının bir tanığı olduğunu belirtti.

Ezher, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

"Mescid-i Aksa'yı yakmaya teşebbüs etmek, Siyonist yapılanmanın terör ve saldırganlığına tanık olmaya devam edecek iğrenç bir suçtur." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistin topraklarının işgal edilmesi ve Kudüs'ün tarihsel kimliğini değiştirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği yinelendi.

Açıklamada, Filistin halkını hak ettikleri mücadelede desteklemeye yönelik tarihi ve insani taahhüdü ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmaya yönelik haklı çabasının desteklendiği kaydedildi.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın yakılması yıldönümünün, İsrail'in Kudüs mahallelerinde Filistinli vatandaşlara, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlalleri ve saldırıları gölgesinde geldiği belirtildi.

"Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılında Filistin'in, başkenti olarak Kudüs'teki egemenliğini tam anlamıyla yeniden kazanması ve şehirdeki Arap kimliğinin korunmasına ilişkin değişmeyen desteğimizi yineliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası topluma "Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen içinde Kudüs'ün de bulunduğu 1967 sınırlarındaki Filistin topraklarına yönelik işgali sonlandırması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.