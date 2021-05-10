Mısır'daki Ezher Şeyhi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısını kınadı - Son Dakika

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 305 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Fanatik Yahudilerin " Kudüs günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere İsrail polisinin saldırması kınandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı

Tayyib, Filistin'in İslam alemi için öncelik olarak kalacağını vurguladı.

Dünyanın "siyonist teröre" karşı sessiz kaldığını kaydeden Tayyib, Müslümanların kutsalı olan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere uygulanan ihlalleri utanç verici şeklinde nitelendirdi.

Resmi Facebook hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Tayyib, "Filistin halkına karşı uygulanan zulmü en ağır ifadelerle kınadığını" belirtti.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İsrail polisinin bugün sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa 'da bulunan Filistinlilere saldırmasına dünyanın sessiz kalmasını utanç verici olarak nitelendirdi.

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