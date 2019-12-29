Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi

6 saat önce

Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Mısır'da Port Said Valisi Adel el-Ghadban tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Port Said-Dumyat yolunda işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler el-Salam, el-Zuhour ve el-Himyat hastanelerine nakledildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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