Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi

6 saat önce

Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi, System.String[]

Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.


Mısır'da Port Said Valisi Adel el-Ghadban tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Port Said-Dumyat yolunda işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler el-Salam, el-Zuhour ve el-Himyat hastanelerine nakledildi.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAHİRE

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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