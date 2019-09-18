Son Dakika Haberleri: Mısır'daki "güvenlik operasyonunda" 9 kişi öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Mısır'daki "güvenlik operasyonunda" 9 kişi öldürüldü

8 dakika önce

Mısır İçişleri Bakanlığı, üç yıl önce güvenlik güçlerini hedef alan saldırının failinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Mısır'daki

Mısır İçişleri Bakanlığı, üç yıl önce güvenlik güçlerini hedef alan saldırının failinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin başkent Kahire'nin doğusundaki 15 Mayıs ve Ubur kentlerinde düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 terörist öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Öldürülen kişiler arasında Menufiye kentinde üç yıl önce Tuğgeneral Adil Recai'ye suikast düzenleyen "Devrim Tugayı Hareketi" komutanlarından Mahmud Kasım'ın da yer aldığı belirtildi.

Mısır'da Ağustos 2016'da ortaya çıkan "Devrim Tugayı Hareketi" aynı yılın aralık ayında komutan Adil Recai'yi Menufiye'deki evinin önünde öldürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2018'de Devrim Tugayı Hareketini terör örgütü listesine almıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 15:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'daki "güvenlik operasyonunda" 9 kişi öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]