Son dakika haberi... Mısır'daki idam kararları Fatih'te protesto edildi - Son Dakika

Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesini Fatih'te protesto etti.

Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen grup, idamların durdurulması için basın açıklaması yaptı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Sultangazi temsilcisi Ahmet Ural, Mısır'daki idam kararlarının uluslararası toplumu harekete geçirmesi gerektiğini belirterek, "İnfazın engellenmesi için tüm erkler elinden geleni yapmalıdır. İnsanların fütursuzca katledilmesinin önüne geçilmemesi İslam coğrafyasında daha büyük kaoslara kapı aralayacaktır. Bu gerçek görülmeli ve bir an önce idamlar engellenmelidir." diye konuştu.