Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlar Almanya'da Protesto Edildi

Mısır'daki İdamlar Almanya'da Protesto Edildi

49 dakika önce

'TÜRKİYE Sevdalıları Wuppertal' inisiyatifi öncülüğünde Mısır Başkonsolosluğu önünde düzenlenen gösteriye, burada yaşayan Türkler ile Mısır vatandaşları destek verdi.

Mısır'daki İdamlar Almanya'da Protesto Edildi, System.String[]
'TÜRKİYE Sevdalıları Wuppertal' inisiyatifi öncülüğünde Mısır Başkonsolosluğu önünde düzenlenen gösteriye, burada yaşayan Türkler ile Mısır vatandaşları destek verdi. İnisiyatif adına konuşan Murat Güneş, Müslüman ve Türklere yakışır bir şekilde haksızlığa uğrayan diğer Müslümanlara sahip çıkmak için bir araya geldiklerini ve Sisi rejiminin katliamlarını en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Güneş, "Bugün bir damla buradayız. Eğer ki Mısır, insanları asmaya ve katletmeye devam edecek olursa bir sel oluruz. Mursi'nin bir an evvel serbest bırakılmasını ve bu katliamlara bir son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Güneş, Türk ve Müslümanlar bir araya gelmediği sürece dünyada daha çok kan ve gözyaşı akacağını söyledi. Ellerinde idam edilenlerin fotoğraflarını taşıyan grup, konsolosluk önünde Türkçe ve Almanca, "Katil Sisi" sloganları attı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:50 

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