Mısır'daki İdamlar Almanya'da Protesto Edildi
1 saat önce
Almanya'da yaşayan Türkler ve Mısırlılar, Mısır Frankfurt Konsolosluğu önünde toplanarak Mısır'da 9 muhalifin idam edilmesini protesto etti.
Almanya
'da yaşayan Türkler ve Mısırlılar, Mısır Frankfurt
Konsolosluğu önünde toplanarak Mısır'da 9 muhalifin idam edilmesini protesto etti. Mısır'da Başsavcı
'nın konvoyuna düzenlenen bombalı araç saldırısıyla ilgili suçlanan 9 kişinin idamına tepkiler sürüyor. İfadelerini işkence altında verdiklerini söylemelerine ve ifadelerini değiştirme taleplerine rağmen, eski ifadeleri kabul edilen 9 genç idam edilmiş, Uluslararası Kuruluşlar tepki göstermişti. Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları, Mısır Frankfurt Konsolosluğunun önünde toplanarak idamları protesto etti. Eyleme çok sayıda Türk ve Mısırlı katılırken, protestocular, "Bugün bir damlayız ama idamlar devam ederse sel oluruz" diye slogan attı. Protestocular, Sisi
hükümetine, Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi
'nin serbest bırakılması ve katliamlara son verilmesi talebinde bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:21 Kaynak: İHA
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