Mısır'daki İdamlara Tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.



Şube Başkanı Hasan Zengin, yaptığı açıklamada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirtti.



Mısır'da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana, yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını aktaran Zengin, "Mısır'daki idamlar, Mısır mahkemeleri tarafından adil biçimde verilmiş kararlar değildir. Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir. İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri yöneticilerinin ses çıkarmamasıdır." ifadelerini kullandı.



Zengin, Mısır'da idama çarptırılanların çoğunun, Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşler üyesi ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olan Mısırlılar olduğuna işaret ederek, üst mahkeme bu cezaların bir kısmını iptal etse de yıl içerisinde Mısır'da 15 kişinin idam edildiğini kaydetti.



Darbeci Sisi'nin ölüm cezasını kullanmasının, tam bir insan hakları krizi halini aldığını belirten Zengin, şöyle devam etti:



"Verilen karar ve yapılan idam karşısında Batı bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur. Bu süreçte Batı 'insan hakları' ve 'adalet' kavramlarını kendi işlerine geldiği gibi anlamaya ve kullanmaya devam etmektedir. AB idama karşı olmalarına rağmen idam kararlarından sonra Mısır yönetimine karşı sessiz kalmıştır. Mısır parlamentosu, anayasada bulunan cumhurbaşkanlığı dönem sınırlamasıyla ilgili maddenin kaldırılması için sunulan önergeyi geçtiğimiz haftalarda kabul etti. Ramazan ayından önce halk oylamasına sunulacak olan maddenin kabul edilmesi durumunda Sisi yönetimi, 2034 yılına kadar ülkenin başında kalmaya devam edecektir. Bu süreçten sonra darbeci Sisi kendisine muhalif kimseyi istememektedir. Kendisine muhalif olan herkes için Mısır'ı açık cezaevi haline getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Darbeci Mısır yönetimine ve Sisi'ye ülke halklarıyla normalleşme çağrısında bulunuyoruz."



Zengin, İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklarının, hem İslam coğrafyasında hem de tüm dünyada barış ve huzurun, birlikte hareket edebilecekleri bir zeminin oluşmasından geçtiğini görmesi gerektiğinin altını çizerek, "Mısır'da da zulümler bir an önce dinmeli, başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır. Anadolu Gençlik Derneği olarak İslam ülkeleri liderlerinin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve D8'in, bu konuda toplanıp kararlar alarak fiili adımlara dönüşmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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