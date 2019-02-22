Mısır'daki İdamlara Tepki

İstanbul'da yaşayan bir grup Mısırlı ile Özgür-Der üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

İstanbul'da yaşayan bir grup Mısırlı ile Özgür-Der üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.



Fatih Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında bir araya gelen çok sayıda kişi, idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.



İdam edilenlerin fotoğraflarını taşıyarak sık sık tekbir getiren gruptakiler, "Katil Sisi hesap verecek", "Müslüman zulme boyun eğmez" sloganları attı.



Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar, aralarında İstanbul'da yaşayan Mısırlıların da bulunduğu gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Mısır'daki idam kararlarının durdurulması çağrıda bulundu.



İdam edilenlerin darbe karşıtı olduğunu anımsatan Ayar, şöyle konuştu:



"Bu insanların tek suçu Sisi cuntasına 'hayır' demeleridir, Müslüman olmalarıdır. Bu katliamların durdurulması gerekiyor. Bizler, Müslümanlar olarak buradan haykırıyoruz, idamlara 'dur' denilmesini, bu zulümlere 'dur' denilmesini istiyoruz. Bütün vicdanlı insanların harekete geçmesi için çağrıda bulunuyoruz. Şehit edilen bu kardeşlerimiz ve haklarında ölüm kararı verilen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz."



Bu arada Mısır'da idam edilenlerin bazı yakınları da Fatih Camisi avlusunda taziyeleri kabul etti.

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