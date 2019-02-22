Mısır'daki İdamlara Tepki

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.



Malatya Ortak Değerler Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını hatırlattı.



Darbeci Sisi'nin geride kalan 6 yıl boyunca demir yumrukla yönetmeye çalıştığı ülkeyi kan gölüne, cehenneme çevirdiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:



"Bu günlerde de kanla elde ettiği koltuğunu korumak için zulümde sınır tanımayan, firavunu kendisine örnek almış İsrail'in maşası Sisi, zulme direnen Mısır halkını susturmak için dar ağaçları kurdu. Son 6 ayda 180 Mısırlı masum genci suçsuz yere idam etti. Dünyanın nabzına ve tepkisine göre, binlercesini de idam etmeye hazırlanıyor. Dünyanın sessizliğini gören Sisi son 15 günde idamları hızlandırdı. Geçen hafta 6, bu hafta başında ise 9 masum genci Mısır halkının gözünü korkutmak için idama gönderdi."



Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kahramanmaraş Şubesince, Ulu Cami Meydanı'nda, cuma namazının ardından, Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam edilmesi protesto edildi.



AGD Şube Başkanı Ahmet Bolat, Mısır'daki yapılan idamların mahkemeler tarafından adil bir biçimde verilmiş kararlar olmadığını söyledi.



Bu kararların tamamen siyasi amaçla verildiğini belirten Bolat, içlerini yakan bu olay karşısında İslam ülkelerinin yöneticilerinin ses çıkarmamasının kendilerini dehşete düşürdüğünü kaydetti.



İdamların durdurulmasını isteyen Bolat, "Bu süreçten sonra darbeci Sisi kendisine muhalif kimseyi istememektedir. Kendisine muhalif olan herkes için Mısır'ı açık cezaevini haline getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Biz buradan darbeci Mısır Yönetimi'ne ve Sisi'ye ülke halklarıyla normalleşme çağrısında bulunuyoruz. İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklar, hem İslam coğrafyasında hem de tüm dünyada barış ve huzurun birlikte hareket edebilecekleri bir zeminin oluşmasından geçtiğini görmelidirler." diye konuştu.



Gruptakiler, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.



Adıyaman



Adıyaman'da Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesince Demokrasi Parkında, cuma namazının ardından düzenlenen basın açıklamasıyla, Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam yoluyla haksız şekilde şehit edilmesi protesto edildi.





AGD Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirtti.





Mısır'daki yapılan idamların Mısır Mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilen kararların olmadığını dile getiren Beyazkaya, "Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz." dedi.





Kahta ilçesinde de 30'a yakın sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto etti.





Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı İsmail Tümer, Mısır'daki cunta hükümetinin 9 Müslüman'ı şehit ettiğini dile getirerek, "Bu cuntanın mahkemesi ve kiralık hakimleri tarafından düzmece gerekçeler ileri sürülerek 9 Müslüman genç kardeşimiz hakkında verilen idam cezasını utanç verici olduğunu bildiriyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. Mısır'da yaşanılan sürecin daha da kötüye gitmemesi için bu idam kararları mutlaka durdurulmalıdır." diye konuştu.

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