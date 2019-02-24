Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki

Mısır'daki İdamlara Tepki

1 saat önce

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu tarafından kınandı.

Mısır'daki İdamlara Tepki, System.String[]
Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu tarafından kınandı.

Platform başkanı Osman Tavşan, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'nin ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbenin ardından başlayan zulüm dolu sürecin devam ettiğini belirtti.

Darbe yönetiminin askeri yargısı tarafından 9 gencin 20 Şubat'ta askeri yönetimin zindanlarında idam edildiğine işaret eden Tavşan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uluslararası Af Örgütünün sanıkların hukuksuz yargılandıkları gerekçeyle 'idam kararları durdurulsun' çağrısına kulaklarını ve vicdanlarını kapatan darbeciler yeni bir insanlık suçu işlemiştir. Darbeci Sisi yönetiminin 75 kişi hakkında vermiş olduğu idam kararının ardından ABD'nin 1,2 milyar dolarlık yardımı serbest bırakmasından anlaşılıyor ki, darbeciler ülkelerinin şerefini ve bağımsızlığını para karşılığında satmışlardır. Mısırlı Müslüman kardeşlerimizin canlarını ve ümmetin onurunu para karşılığı satılığa çıkaran sefil darbecileri şiddetle kınıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Gezi Parkı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama: Büyük Kaygı Duyuyoruz ABD'den PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu

Hakemden Skandal Karar, Avni Yıldırım'ın Hakkını Yediler Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:16:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]