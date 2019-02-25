Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki

Mısır'daki İdamlara Tepki

24 dakika önce

Giresun'da, Memur Sen İl Temsilciliği ile Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi.

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Giresun'da, Memur Sen İl Temsilciliği ile Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi.

Atatürk meydanında gerçekleştirilen eylemde sendikalar ve platfom üyeleri tarafından "Zulüm Rıza Zulümdür", "İdamları Kınıyoruz", "Zalim Sisi Mısır'dan Defol", "İhvana Selam, Direnişe Devam" dövizleri ile pankartları açıldı, idamlara tepki gösterildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Memur Sen Giresun İl Temsilcisi Yavuz Selim Göl, geçtiğimiz günlerde Mısır'da 9 gencin idam edildiğini söyledi.

İdamları kınadıkları ve lanetlediklerini, Mısır'daki idamların durdurulmasını istediklerini vurgulayan Göl, "Sisi cuntası, arkasına aldığım emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteğiyle ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Sisi ve destekçilerini kınıyor, lanetliyoruz. İdamların durdurulmasını istiyoruz." dedi.

Eylem idam edilen gençler için yapılan duanın ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:20 Kaynak: AA

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