Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki

Mısır'daki İdamlara Tepki

9 dakika önce

Memur-Sen Ağrı Şube Başkanlığı'nda Mısır'daki idamlara tepki amaçlı yapılan basın açıklamasını Memur-Sen Şube Başkanı Süleyman Gümüşer okudu.

Mısır'daki İdamlara Tepki, System.String[]
Memur-Sen Ağrı Şube Başkanlığı'nda Mısır'daki idamlara tepki amaçlı yapılan basın açıklamasını Memur-Sen Şube Başkanı Süleyman Gümüşer okudu.
Gümüşer yaptığı açıklamada, Mısır'da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Abdulfettah El Sisi'nin meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:30 Kaynak: AA

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