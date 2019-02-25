Mısır'daki İdamlara Tepki
9 dakika önce
Memur-Sen Ağrı Şube Başkanlığı'nda Mısır'daki idamlara tepki amaçlı yapılan basın açıklamasını Memur-Sen Şube Başkanı Süleyman Gümüşer okudu.
Memur-Sen Ağrı
Şube Başkanlığı'nda Mısır
'daki idamlara tepki amaçlı yapılan basın açıklamasını Memur-Sen Şube Başkanı Süleyman Gümüşer okudu.
Gümüşer yaptığı açıklamada, Mısır'da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı
seçilen Mursi
hükümetine darbe yapan Abdulfettah El Sisi
'nin meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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