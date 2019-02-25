Mısır'daki İdamlara Tepki

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mısır'daki idamları kınadı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mısır'daki idamları kınadı.



Memur Sen Van İl Temsilcisi Mahmut Gülaçar, sendika binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı açıklamada, Mısır'da 16-17 Haziran 2012'de yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini anımsattı.



Gülaçar, emperyalist dünyanın ve iş birlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi'nin, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da firavunlaştığını, firavunun Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yaptığını belirtti.



Darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum insanı idam ettiğini kaydeden Gülaçar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. İdam edilenlerin 'ah'ları arşıalaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, Filistin'de her gün siviller, masumlar katlediliyor, Arakan'da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor, Yemen'de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor, Suriye'de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor, dünya sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."



Bitlis



Memur-Sen Bitlis İl Temsilcisi Cabir Durak da Mısır'daki idamları kınadı.



Durak, yaptığı açıklamada, firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini kaydetti.



Mısır'da yaşananlar duyduğu üzüntüyü dile getiren Durak, şöyle devam etti:



"Cunta yargısı geçtiğimiz eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası, bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyoruz ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine baş sağlığı diliyoruz."



Muş/Hakkari



Memur-Sen Muş İl Temsilcisi Fehmi Kuzey Vurar de sendika binasında yaptığı açıklamada, Mısır'daki idamları kınadı.



Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanların dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya ve yok edilmeye çalışıldığını belirten Vurar, şunları aktardı:



"Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu iki yüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin vasatlaşması ve mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve gürleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir. Kendisine hakkı ve adaleti ayakta tutma vazifesi yüklenmiş ümmetin bu sessizliği, bu kayıtsızlığı İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekleyenleri maalesef ki cesaretlendiriyor. Memur-Sen olarak susmayacağız. Dayanışma çağrılarını bıkmadan ve usanmadan sürdüreceğiz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyoruz ve lanetliyoruz."



Hakkari Memur-Sen İl Temsilcisi Şanser Kutluk da Mısır'daki idamları protesto etti.



Kutluk, yaptığı açıklamada, Sisi cuntasının, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin desteğiyle her gün yeni idamlar gerçekleştirerek yeni barbarlıklara imza attığını kaydetti.

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