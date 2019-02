Mısır'daki İdamlara Tepki

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.



Memur-Sen Bursa İl Temsilciliğinde toplanan grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyyüp Akbulut, Mısır'da 2012'de cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini hatırlattı.



Sisi cuntasının masum insanları idam etmeyi sürdürdüğünü, dünyanın da bu duruma kayıtsız kaldığını anlatan Akbulut, "Sisi cuntası bu kadar ölüme rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin desteğiyle her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor." dedi.



Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman da sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, emperyalist dünyanın ve iş birlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi'nin, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da firavunlaştığını belirtti.



Firavun tarafından Hazreti Musa'nın kavmine yapılan zulümlerin bir benzerinin, binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapıldığını dile getiren Karaman, "Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Cuntacı Sisi ile destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.



Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz, sendika binasında düzenlenen basın toplantısında, Müslümanlara karşı uygulanan zulme karşı susmayacaklarını söyledi.



Konfederasyonun Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ise Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrısında bulundu.



Zulme karşı mazlumları savunmaya devam edeceklerini belirten Köse, idamların durması için İslam İşbirliği Teşkilatının acil toplanması gerektiğini kaydetti.



Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Uğur Hakan Tan da şube binasında yaptığı açıklamada, darbe karşıtı 9 gencin idam edildiğini hatırlattı.



Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen birçok kişinin olduğunu ifade eden Tan, Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı

5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok