Mısır'daki İdamlara Tepki

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi kınandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi kınandı.



Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar (GÖNÜLKUR) Genel Sekreteri İsmail Bozo, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığında, platform üyesi kuruluşlar adına yaptığı açıklamada, Mısır'da yaklaşık 7 yıldan bu yana insanlık dramı yaşandığını ve dünyanın buna bilerek ve isteyerek sessiz kaldığını söyledi.



Emperyalist dünyanın ve iş birlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi'nin, dünyanın kör vicdanından, ümmetin sessizliğinden güç alarak daha çok zalimleştiğini belirten Bozo, yüzlerce silahsız gencin katledildiğini aktardı.



Bozo, tüm İslam aleminin zalimlerin işkencesi altında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masum insanı idam etti. Mısır zindanlarında her an idamı bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde, çelik kafesler içinde savunma hakkı vermeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdamları dünyanın gözü önünde yapan cuntacı Sisi kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç cunta tarafından haksız olarak idama mahkum edildi ve ne acı ki bütün İslam dünyası şu anda zalimlerin ellerinden kan ağlıyor."



Şanlıurfa



Şanlıurfa'da 25 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi Memur-Sen il binasında bir araya geldi.



Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, grup adına yaptığı açıklamada, Mısır'da yıllardır yaşanan zulme karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.



Mısır'da yaşananlar karşısında ülkelerin saflarını belli ettiğini anlatan Coşkun,"Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.



Kilis



Memur-Sen Kilis İl Temsilcisi Bekir Şen, yaptığı yazılı açıklamada, emperyalist dünyanın ve bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin dünyanın körlüğü ve ümmetin sessizliğinden güç alarak, gün geçtikçe daha da firavunlaştığını belirtti.



Mısır'da yaşananların dünyada safların net olduğunu bir kere daha gösterdiğini aktaran Şen, bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar olduğunu ifade etti.



Şen, demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenler ile İslam dünyasını kana bulayanların aynı safta ve aynı kesimler olduklarını savunarak, şunları kaydetti:



"Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar."



Adıyaman



Adıyaman'da Memur-Sen öncülüğünde Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.



Grup adına konuşan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, "Bugün burada bir Müslüman olarak insanlığımızı unutmamak için toplanıp, ses vermek, zulmü haykırmak için bulunuyoruz. 9 fidanı, gencecik, tertemiz yüzlü kardeşlerimizi Allah'a sunduk. Yeryüzünün damarlarına umut olsun diye kan verdik. Zulmetmedik, zulme rıza da göstermedik. Ancak, gözü dönmüş zalimler tarafından yine zulme maruz kaldık." ifadelerini kullandı.



Grup, açıklamanın ardından tekbir getirerek dağıldı.



Malatya



Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi üyeleri de Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.



Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini kınayarak, "Bu idamlar biliyoruz ki emperyalist güçlerin emrindeki katil Sisi'nin insanlık onurunu hiçe sayarak mesnetsizce işlediği cinayetlerden biridir." ifadesini kullandı.



Sağdıç, idamların sadece Mısır'a değil tüm İslam ümmetine yapılmış bir saldırı olduğunu bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"İdamların ve haksız cezaların bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Müslüman aleminin hamisi olarak görülen milletimizin gençleri olarak, bu zulme sessiz kalan dünya örgütlerine çağrıda bulunuyoruz, 'Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır.' Allah nasıl ki Hazreti Musa'yı, onu öldürmek isteyen firavunun kendi sarayında yetiştirip, onun tahtını yıktıysa, elbette ki Musaları,Harunları yeniden gönderecektir. Zalim ve firavun Sisi yönetimi ve yandaşları da er ya da geç bu dünyada ve ahirette çetin bir şekilde hesap vereceklerdir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok

Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Belgeseli İçin Şiir Okudu