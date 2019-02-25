Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki

Mısır'daki İdamlara Tepki

19 dakika önce

Elazığ Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Mısır'daki İdamlara Tepki, System.String[]
Elazığ Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, il binasında yaptığı açıklamada, Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini belirtti.

"Darbecilerin talimatıyla çalışan cunta mahkemeleri, birer idam makinelerine dönüşmüştür." diyen Bahşi, şunları kaydetti:

"Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz, sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç haksız yere idam edildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:01 Kaynak: AA

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