Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki

Mısır'daki İdamlara Tepki

1 saat önce

Denizli'de Memur-Sen üyeleri, Mısır'daki idamları protesto etti.

Mısır'daki İdamlara Tepki, System.String[]
Denizli'de Memur-Sen üyeleri, Mısır'daki idamları protesto etti.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, Mısır'da 16-17 Haziran 2012'de yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini söyledi.

Darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 kişiyi idam ettiğini kaydeden Öselmiş, şunları kaydetti:

"Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Abdulfettah El Sisi, Memur Sen, Mısır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gamze Özçelik'ten Çok Konuşulacak İdam Açıklaması: Cehennem İyi ki Var! Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti

Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkanının İtirazı Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 23:30:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]