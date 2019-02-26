Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki

Mısır'daki İdamlara Tepki

1 saat önce

Amasya'da, Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Mısır'daki İdamlara Tepki, System.String[]
Amasya'da, Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Amasya İl Temsilciliği öncülüğünde Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen grup, sloganlar atarak idamları kınadı.

Sendikanın İl Temsilcisi Recep Eliaçık, burada yaptığı açıklamada, İslam dünyasının her yerinde kan, savaş, katliam ve idam olaylarının yaşandığını söyledi.

Mısır'daki hapishanelerde ağır işkenceler altında idam edilmeyi bekleyen 600 kişi olduğunu belirten Eliaçık, şunları kaydetti:

"Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arşıalaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun, aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş hükümeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor, dünya sessiz. Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, 1 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, dünya sessiz."

Grup, Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua okunmasının ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Amasya, Memur Sen, Mısır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu Terör Örgütü Yandaşlarının Avrupa Konseyi Binasına Saldırdığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

İran Lideri Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi TIR'ın Dorsesine Gizlenmiş 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 21:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]