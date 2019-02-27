Mısır'daki İdamlara Tepki

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) çeşitli öğrenci kulüpleri tarafından, Mısır'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) çeşitli öğrenci kulüpleri tarafından, Mısır'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Esentepe Kampüsü'ndeki SAÜ Camisi'nde buluşan öğrenciler, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrası basın açıklaması yaptı.



Ellerinde "Mursi'ye selam direnişe devam", "Zalim Sisi Mısır'dan defol", "Mısır'da idamlar dursun" yazılı dövizlerle idam edilen 9 gencin fotoğraflarının yer aldığı pankartı taşıyan öğrenciler, slogan atarak Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.



SAÜ Genç İHH Başkanı Mustafa Kaya, Mursi ve onun dava arkadaşlarının hapsedildiğini, haklarında yapılan uydurma suçlamalar sonucu bir kısmının idama mahkum edildiğini anlattı.



Kaya, "Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri, birer idam makinelerine dönüşmüş durumdadır. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından dua eden grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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