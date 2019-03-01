Mısır'daki İdamlara Tepki

- Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde namaz kılan vatandaşlar Tepki için toplanan vatandaştan detay Beyaz önlük giyen 9 gencin de aralarında bulunduğu grubun gıyabı cenaze namazı kılması Darbe aleyhine atılan slogan detayı Gençlerin idam edildiğini temsilen yerde yattıkları görüntüden detay Grup...

- Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde namaz kılan vatandaşlar

Tepki için toplanan vatandaştan detay

Beyaz önlük giyen 9 gencin de aralarında bulunduğu grubun gıyabı cenaze namazı kılması

Darbe aleyhine atılan slogan detayı

Gençlerin idam edildiğini temsilen yerde yattıkları görüntüden detay

Grup adına açıklamayı yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Vedat Savaş'ın konuşması Mısır'daki idamlara tepki

Kahramanmaraş Platformunca "Zulme dur de" konulu 3 dilde basın açıklaması yapıldı

Şanlıurfa'da ise kefeni andıran beyaz önlük giyenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kıldı



Şanlıurfa'da, Mısır'da darbe karşıtı olduğu için idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Mısır için bir araya geldi.



Ellerinde "Mursi'ye selam direnişe devam", "Zalim Sisi Mısır'dan defol", "Mısır'da idamlar dursun" yazılı dövizler taşıyan grup, darbe aleyhine sloganlar attı.



İdam edilen 9 gencin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı kefeni andıran beyaz önlük giyen 9 gencin de aralarında bulunduğu grup, başta Mısır'da şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Platform adına hazırlanan basın açıklamasını ise Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Vedat Savaş okudu.



Mısır'da 6 yıl önce gerçekleştirilen darbede binlerce kişinin şehit edildiğini hatırlatan Savaş, Türk halkı olarak Mısır'da zulme uğrayan Müslümanların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.



Yaklaşık 3 hafta önce 3 gencin Mısır'da idam edildiğini hatırlatan Savaş, "3 genç idam edilirken sesimizi yükseltseydik firavun Sisi, 9 genç kardeşimizi idam etmeye cesaret edemeyecekti. Eğer bugün sesimizi yükseltmezsek Mısır'da idamlar yine devam edecektir. Şehitlerimizin mübarek kanlarının hesabı elbet bir gün sorulacaktır." diye konuştu.



Grup, açıklamanın ardından dua ettikten sonra alandan ayrıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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