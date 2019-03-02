Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepki

Mısır'daki İdamlara Tepki

1 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterildi.

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Konya'nın Çumra ilçesinde, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterildi.

Konya İnsani Yardım Derneği (İHH) Çumra Temsilciliği tarafından Çumra Çarşı Camii önünde basın açıklaması düzenlenerek gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya İHH Çumra Temsilcisi Fatih Soytaş, Mısır'daki mahkemelerin darbecilerin talimatıyla çalıştığını ve mahkemelerin birer idam makinelerine dönüştüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir. Mısır'da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür."

Yapılan basın açıklamasının ardından Çumra Müftüsü Bekir Yücel'in imamlığında idam edilen 9 Mısırlı genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından vatandaşlar, darbeci Sisi yönetimini kınayan döviz ve pankartlar taşıyarak slogan attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA

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