Mısır'daki İdamlara Tepki

Bazı sivil toplum kuruluşları, Mısır'daki idamları protesto etti.

Bazı sivil toplum kuruluşları, Mısır'daki idamları protesto etti.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Hukukçular Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Memur-Sen, Milli Gençlik Vakfı (MGV), Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Mustazaflar Cemiyeti, ÖNDER İmam Hatipler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Yedi Hilal Derneği, Mısır'da geçtiğimiz hafta 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.



Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, dört yıl önce Kahire'de bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi 9 kişinin idam edilmesini hatırlatarak, büyük üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.



Genç, şöyle konuştu:



"Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir. İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri yöneticilerinin ses çıkarmamasıdır. Mısır'da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişi idam cezasına çarptırılmıştır. İdama çarptırılanların çoğu Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşler üyesi ve Müslüman Kardeşlerle bağlantısı olan Mısırlılardır. Üst Mahkeme bu cezaların bir kısmını iptal etse de, yıl içerisinde Mısır'da 15 kişi idam edilmiştir. Yapılan son infaz gösterdi ki darbeci Sisi'nin ölüm cezasını kullanması tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen karar ve yapılan idam karşısında Batı bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur. Bu süreçte Batı "insan hakları" ve "adalet" kavramlarını kendi işlerine geldiği gibi anlamaya ve kullanmaya devam etmektedir. AB idama karşı olmalarına rağmen idam kararlarından sonra Mısır Yönetimine karşı sessiz kalmıştır."



Mısır parlamentosunun, anayasadaki cumhurbaşkanlığı dönem sınırlamasıyla ilgili maddenin kaldırılması için sunulan önergeyi kabul ettiğini hatırlatan Genç, "Ramazan ayından önce halk oylamasına sunulacak olan maddenin kabul edilmesi durumunda Sisi yönetimi, 2034 yılına kadar ülkenin başında kalmaya devam edecektir. Bu süreçten sonra Darbeci Sisi kendisine muhalif kimseyi istememektedir. Kendisine muhalif olan herkes için Mısır'ı açık cezaevini haline getirmiştir, getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Genç, sözlerini, "Mısır'da zulümler bir an önce dinmeli, başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır." diye tamamladı.

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