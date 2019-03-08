Son Dakika Haberleri: Mısır'daki İdamlara Tepkiler

Mısır'daki İdamlara Tepkiler

53 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dörtyol Sivil Dayanışma Platformu üyeleri tarafından, Mısır'da geçen ay darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Mısır'daki İdamlara Tepkiler, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dörtyol Sivil Dayanışma Platformu üyeleri tarafından, Mısır'da geçen ay darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Nursan Cami önünde Cuma namazı sonrası yapılan protestoda, kalabalık pankart açarak idamı sembol eden dövizler taşıyıp slogan attı.

Platform Sözcüsü Saliha Ertaç, yaptığı açıklamada, son idam kararıyla Mısır'da adalet, hak ve hukukun ayaklar altına alındığını, Mısır'daki mahkemelerin "idam makinelerine" dönüştüğünü söyledi.

Suriye'deki hapishanelerde bulunan kadınlara da değinen Ertaç, "Acı içerisinde özgürlük bekleyen ve meydanları doldurarak vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyorum." dedi.

Platform adına açıklama yapan Osman Öz de Mısır'dak idamlara tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Mısır, Güncel
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