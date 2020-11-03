Mısır'daki insan hakları örgütünden, muhaliflere yönelik seyahat yasağının kaldırılması çağrısı - Son Dakika

Mısır'daki insan hakları örgütünden, muhaliflere yönelik seyahat yasağının kaldırılması çağrısı

03.11.2020 19:37
Mısır'daki insan hakları örgütünden, muhaliflere yönelik seyahat yasağının kaldırılması çağrısı, System.String[]

Mısır'daki "Birleşik Hukuk Grubu" insan hakları örgütü, yetkililere muhaliflere yönelik süresiz seyahat yasağı kararlarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Mısır'daki "Birleşik Hukuk Grubu" insan hakları örgütü, yetkililere muhaliflere yönelik süresiz seyahat yasağı kararlarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşik Hukuk Grubu, süresiz seyahat yasaklarına ilişkin "yasa dışı" başlığıyla bir rapor yayımladı.

Ülkedeki soruşturma makamlarının, İçişleri Bakanı'nın yahut herhangi bir yürütme makamı temsilcisinin aldığı seyahat yasağı kararlarının tamamının yasa dışı ve önemsiz olduğu kaydedilen raporda, Mısır Anayasası'nın 62. maddesinde "gerekçeli ve süreli bir yargı emri olmadıkça kişilerin devletin topraklarından ayrılmasının yasaklanmamasını ve hareket özgürlüğünün güvence altına alınmasını" öngördüğü aktarıldı.

Raporda ayrıca seyahat yasaklarının, sürelerinin ve bunlara itiraz yollarının düzenlenmesine ilişkin kanunun yokluğundaki yasama boşluğuna işaret edildi.

Yüksek Mahkemenin de seyahat yasağını düzenleyen bir yasa çıkarılmaması, bu konuda alınan herhangi bir kararın hükümsüz olduğuna dair daha önce tarihi bir karar verdiği hatırlatıldı.

Yetkililere ülkedeki muhalifler hakkında yasa dışı kısıtlamalar oluşturan süresiz seyahat yasağını iptal etme çağrısında bulunuldu.

Ayrıca söz konusu kararların tazminat gerektiren yasa dışı kararlar olduğuna işaret edilen raporda, haklarında seyahat yasağı bulunan kişilerden, İçişleri Bakanlığına tazminat davası açmaları istendi.

Gözlemcilere göre, Mısır makamları, geçen yıllarda herhangi bir suçlama olmaksızın bazı siyasi muhaliflerin ülke dışına çıkmalarını engellemek için "önde gelen aktivistleri cezalandırmak" olarak nitelendirilen bir uygulama kapsamında onlarca karar almıştı.

Mısır genellikle siyasi muhaliflere kısıtlama getirilmesi konusunda yerel ve uluslararası eleştirilere maruz kalırken Mısır hükümeti, hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu savunuyor.

Süleyman Soylu, İnsan Hakları, Resmi Gazete, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'daki insan hakları örgütünden, muhaliflere yönelik seyahat yasağının kaldırılması çağrısı - Son Dakika


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