Mısır'daki İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
58 dakika önce
KAHİRE (AA) – Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi.
KAHİRE (AA) – Mısır
'ın başkenti Kahire
'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi.
Mısır İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünkü saldırıda yaralanan Ulusal Güvenlik Birimi'nden polis şefi Rami Ahmed Hilal de hayatını kaybetti.
Açıklamada, polis şefi Hilal'in yanı sıra saldırıda yaşamını yitiren polis memurları Muhammed Halid ve Mahmud Ebu Ez-Zeyd'in cenazelerinin bugün toprağa verildiği ifade edildi.
Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında yer alan Derb el-Ahmar bölgesinde dün gece gerçekleşen intihar saldırısında iki polis memurunun hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı açıklanmıştı.
Mısır medyası, patlama esnasında olay mahallinden geçmekte olan bir kadının da yaralandığını belirtiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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