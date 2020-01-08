Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi

6 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlarının katılımı ile düzenlenen Libya toplantısı sona erdi.

Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlarının katılımı ile düzenlenen Libya toplantısı sona erdi.

Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, buradaki konuşmasında, " Türkiye'nin Libya'da aşırılık yanlılarına destek vermeye devam ettiğini" iddia ederek, uluslararası toplumun Libya'da fikir birliği oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Libya'daki şiddet ve aşırılık yanlısı güçlerin seçim sonuçlarını kabul etmediğini ve kazanan partiyi yönetimden uzaklaştırdıklarını savunan Şükri, Libya'daki savaşın durdurulması için siyasi çözümlerin müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şükri, "Uluslararası toplum, aşırılık yanlısı gruplara Türkiye'nin desteğinin devam etmesini durdurmalıdır." dedi.

- Le Drian: "Umarız Berlin konferansı başarılı olur"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Doğu Akdeniz'deki gaz keşiflerinin kalkınma için daha fazla fırsat sağlayacağını ifade ederek, "Umarız Berlin konferansı başarılı olur." temennisinde bulundu.

Le Drian, Libya'nın birlik ve istikrarının ülkede diyaloğun tekrar başlatılması ve seçimlerin yapılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Türkiye'nin Libya sorununa müdahalesinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini öne sürdü.

Güney Kıbrıs yönetiminin "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz bölgesindeki haklarını kullanması ve bölgesel istikrarı tehdit etmesinden mustarip olduğunu" iddia eden Christodoulides, Türkiye'nin Libya politikasına karışmasından da rahatsız olduklarını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye ile Fayiz es-Serrac hükümeti arasındaki anlaşmaların Akdeniz'de barış ve güvenliği tehdit ettiğini savundu.

- İtalyan Dışişleri Bakanı basın toplantısına katılmadı

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısına katılmaması dikkati çekti.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın toplantıya katılanların ortak açıklamasını imzalamadığı belirtildi.

İtalyan Bakan Di Maio dün İstanbul'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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