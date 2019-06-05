Son Dakika Haberleri: Mısır'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Mısır'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

29 dakika önce

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda güvenlik noktasına düzenlenen 10 Mısır askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Mısır'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi, System.String[]
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda güvenlik noktasına düzenlenen 10 Mısır askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Mısır İçişleri Bakanlığı, Sina Yarımadası'nın El Ariş kentinde güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirildiğini ve 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 45 militanın öldürüldüğü kaydedildi. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıyı üstlendiği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Sina Yarımadası, Mısır, Güncel
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