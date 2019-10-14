Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı
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Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi ahşap Mar Girgis Kilisesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracı ve 4 ambulans sevk edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE
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