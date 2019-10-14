Son Dakika Haberleri: Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

2 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı.

Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı.


Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi ahşap Mar Girgis Kilisesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracı ve 4 ambulans sevk edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

Kahire, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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