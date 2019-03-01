Son Dakika Haberleri: Mısır'daki Tren Kazalarındaki İhmale "İdam" Teklifi

Mısır'daki Tren Kazalarındaki İhmale "İdam" Teklifi

1 saat önce

Mısır'da bir milletvekili, ülkede yaşanan son tren kazasının ardından, söz konusu olaylardaki "ağır ihmale" verilen cezaların idama varacak derecede ağırlaştırılması için yasa teklifi verdi.

Mısır'daki Tren Kazalarındaki İhmale
Mısır'da bir milletvekili, ülkede yaşanan son tren kazasının ardından, söz konusu olaylardaki "ağır ihmale" verilen cezaların idama varacak derecede ağırlaştırılması için yasa teklifi verdi.

Milletvekili Said Hassasin, özel bir televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı programda, özellikle tren makinistlerine verilen cezaların idama varacak kadar ağırlaştırılmasıyla ilgili yasa teklifini Meclis Başkanı Ali Abdulal'e ilettiğini söyledi.

Tren kazalarındaki ihmallere verilen cezaların 2-3 yıl hapisle sınırlı olduğunu aktaran Hassasin, makinistlerin kent meydanında idam edilmesi gerektiğini savundu.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, dün yaptığı açıklamada, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda çarşamba günü sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 43 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Mısır Başsavcılığı, olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:37 Kaynak: AA

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