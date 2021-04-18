Mısır'daki tren kazasında ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

Mısır'ın Kalyubiye kentinde trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Mısır'ın Kalyubiye kentinde seyir halindeki yolcu treni raydan çıkarak yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 97 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralıların sayısının 98'e yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, 50'den fazla ambulans ile yaralıların eyalette bulunan 3 farklı hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Mısır Ulusal Demiryolları tarafından yapılan açıklamada ise başkent Kahire'nin yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Kalyubiye'den El Mansoura'ya gittiği sırada 4 vagonun yerel saatle 13.54'te raydan çıktığı bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında Mısır'ın Sevhac kentinde 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 32 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.

-İHA-