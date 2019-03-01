Son Dakika Haberleri: Mısır'daki Tren Kazasıyla İlgili 6 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Mısır'daki Tren Kazasıyla İlgili 6 Şüpheliye Gözaltı Kararı

33 dakika önce

Mısır Başsavcılığı, başkent Kahire'deki tren istasyonunda meydana gelen kazayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Mısır'daki Tren Kazasıyla İlgili 6 Şüpheliye Gözaltı Kararı, System.String[]
Mısır Başsavcılığı, başkent Kahire'deki tren istasyonunda meydana gelen kazayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Başsavcı Nebil Sadık, 2 makinist ile tren istasyonunda görev yapan 4 çalışanın kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, dün yaptığı açıklamada, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda çarşamba günü sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 43 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Mısır Başsavcılığı olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:42 Kaynak: AA

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