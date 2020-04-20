Mısır'daki Türk vatandaşları İstanbul'a döndü - Son Dakika

Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Kahire'den aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Mısır'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye 'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kahire 'ye gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul 'a döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi

THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı

Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser

Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü